Алтайский край представил свой опыт внедрения модели альтернативной котельной в теплоснабжении на рабочей группе Госсовета

В минувшую пятницу, 27 ноября, состоялось заседание рабочей группы Государственного совета РФ по направлению «Энергетика». Его участники обсудили возможности привлечения инвестиций в теплоснабжение, первые итоги перехода на долгосрочное регулирование в отрасли и планы по его дальнейшему расширению и совершенствованию. Алтайский край на совещании представил заместитель председателя правительства региона Александр Климин, Сибирскую генерирующую компанию - Степан Солженицын, генеральный директор СУЭК и СГК.

Алтайский край стал первым регионом, который принял решение о внедрении метода альткотельной. Сейчас этот метод работает в двух крупных городах региона – Барнауле и Рубцовске, в процессе перехода находится третий город – Бийск. Кроме того, этот метод работает в Самарской и Кемеровская областях, Красноярском крае, Хакасии, Оренбургской области. Представители всех этих регионов поделились своим опытом с теми, кто еще не принял решение о внедрении этого метода.

Александр Климин сообщил, что износ оборудования теплоисточников во всех населенных пунктах Алтайского края с централизованным теплоснабжением составляет 63%, теплосетей – 78%.

В частности, Александр Климин, говоря об опыте Алтайского края, в числе ключевых эффектов от перехода на метод альткотельной и инвестиционных вложений в систему в размере 2 млрд рублей назвал то, что три последних отопительных сезона прошли без нареканий и больше не приходится выделять дополнительные бюджетные средства в поддержание инфраструктуры. С 2012 по 2015 год эта сумма составила 570 млн рублей.

«За последние 5 лет объем перекладки тепловых сетей в Рубцовске увеличился с 2 км в 2016 году до 8 км в 2020 году. За счет этого удалось добиться почти четырехкратного сокращения числа потребителей, традиционно попадавших под отключение отопления», - сказал Александр Климин.

В Барнауле благодаря решению о переходе на альткотельную, в 3,5 раза увеличились объемы перекладки теплосетей, в результате количество отключенных потребителей сократилось в 1,4 раза. А экономия бюджета города, по данным Александра Климина, составила 95 млн рублей. Основываясь на положительном опыте работы по новой модели рынка власти Алтайского края приняли решение о переводе на такую модель еще одного города — Бийска. Сейчас заявка по нему находится на утверждении в Правительстве РФ.

В целом по результатам заседания рабочей группы все регионы, которые приняли решение работать по новому методу тарифного регулирования, оценили его положительно — это реально действующий механизм решения накопившихся проблем и развития инфраструктуры в социально чувствительной отрасли.

Степан Солженицын отметил, что СГК взяла на себя обязательства вложить 20 млрд рублей в тех четырех городах, которые уже перешли на регулирование по методу альтернативной котельной. Сейчас в работе находятся заявки на переход новых городов, планируется, что суммарные инвестиции по ним составят еще 20 млрд. «В целом наша программа по модернизации теплоснабжения может достигнуть 60 млрд», — сообщил Степан Солженицын. По его словам, теплоснабжение — рынок конкурентный, и потребители должны иметь возможность выбирать способ теплоснабжения. По мере развития технологий возможности выбора будут расширяться. А задача СГК как поставщика, предлагать цену на тепло, которая будет ниже, чем у других поставщиков. «Мы следим за тем, чтобы всегда давать потребителю предложение лучше, чем то, которое он мог бы получить как-то отдельно. Вот в этом, наверное, главный смысл всей этой концепции», — подчеркнул руководитель СГК.

Министр энергетики РФ Николай Шульгинов, который принял участие в заседании, отметил, что на данный момент по тем 13 городам, которые уже перешли на метод альтернативной котельной, утвержденные инвестиции составили 92 миллиарда рублей. По 8 городам, которые заявились на переход и находятся сейчас на рассмотрении — сумма 60 миллиардов рублей. Таким образом, в целом в ценовые зоны (населенные пункты, перешедшие на метод альткотельной) будет привлечено более 152 миллиардов рублей. «Это 6% от необходимых инвестиций для приведения теплоснабжения РФ в надлежащее состояние. Если будут достигнуты темпы перехода 40 городов в год, за 5-7 лет будет достигнут требуемый объем инвестиций в теплоснабжение в 2,5 триллиона», — рассказал министр энергетики РФ Николай Шульгинов.