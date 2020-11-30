Новой главой Славгорода стала Людмила Подгора

Людмила Подгора. Фото: официальный сайт Славгорода.

Новым мэром Славгорода стала Людмила Подгора. Ее выбрали славгородские депутаты на сессии сегодня утром, 30 ноября. Об этом сообщает «Политсибру» со ссылкой на свой источник.

Людмила Подгора с лета работает в статусе и.о. главы города. Ее соперников был начальник Управления делами администрации Славгорода Алексей Мариненко. Всего на пост претендовали только два кандидата.

Напомним, кресло руководителя города освободилось в июне 2020 года после того, как действующему мэру Сергею Горбунову предъявили обвинение во взяточничестве в особо крупном размере. По данным следствия, всего с августа 2018 по май 2020 года Сергей Горбунов незаконно получил более 6,8 миллионов рублей. Его задержали с поличным во время получения одной из частей взятки.