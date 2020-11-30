Алтайский край получил деньги для борьбы с бедностью

Оба Алтая входят в список десяти регионов с низким уровнем социально-экономического развития. Фото: Олег УКЛАДОВ

Регионы России с низким уровнем социально-экономического развития получили более 4,6 миллиардов рублей из федерального бюджета. В их число попали Алтайский край, Курганская область, республики Алтай, Калмыкия, Карелия и Тыва.

Как сообщает пресс-служба министерства экономического развития РФ, в Алтайском крае средства направят на поддержку малого бизнеса. В Республике Алтай деньги пойдут на развитие туристической инфраструктуры, субсидированию авиаперевозок, а также на транспорт и коммунальную сферу в регионе.

Оба Алтая входят в список десяти регионов с низким уровнем социально-экономического развития. Для них разработаны индивидуальные программы развития. Основная цель – повышение уровня жизни населения.

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