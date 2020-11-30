Жители Алтайского края предпочитают встречать Новый год без долгов по налогам

В начале 2020 года общая сумма долгов по налогам физических лиц в крае составляла 2,6 млрд рублей. По состоянию на 01 ноября задолженность сократилась и составила 1,9 млрд рублей. Из них 1,1 млрд рублей приходится на транспортный налог, по 0,4 млрд рублей – на налог на имущество и земельный налог.

С начала года жители края заплатили 371 млн рублей долгов по транспортному налогу, 191 млн рублей по налогу на имущество и 127 млн рублей по земельному налогу.

Проверить, есть ли у вас долги по налогам, можно с помощью сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физического лица» на сайте ФНС России и раздела «Налоговая задолженность» на Едином портале государственных услуг.

УФНС России по Алтайскому краю напоминает, что срок уплаты имущественных налогов за 2019 год истекает 1 декабря.

Если не оплатить налоги вовремя, то уже 2 декабря начисления превратятся в задолженность, которая будет расти за счет начисления пени. Рост долга может привести к аресту счетов, имущества и запрету выезда за границу.

Заплатить имущественные налоги можно в отделениях банков, банкоматах кредитных организаций, почтовых отделениях или с помощью Единого налогового платежа и интернет-сервисов сайта ФНС России.

Также с этого года оплату налогов принимают в многофункциональных центрах.

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Материалы разработаны в рамках Проекта Министерства финансов Российской Федерации «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации» и государственной программы Алтайского края «Повышение уровня финансовой грамотности населения в Алтайском крае».