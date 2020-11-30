За сутки в Алтайском крае скончались 12 человек от коронавируса

На сегодняшний день в регионе 26 129 заболевших ковидом. Фото: Олег УКЛАДОВ

За прошедшие сутки в Алтайском крае умерли 12 пациентов, у которых был диагностирован коронавирус. Все умершие скончались именно от COVID-19.

Как сообщает оперативный штаб региона, за весь период пандемии в Алтайском крае умерли 1114 человек – все взрослые, смертей среди детей, заболевших коронавирусом, не зафиксировано. Из них от COVID-19 скончались 567 человек, иные причины смерти установлены в 543 случаях, на экспертизе находятся четыре человека.

На сегодняшний день в регионе 26 129 заболевших ковидом. В 7523 случаях инфекция выявлена у больных внебольничной пневмонией, в 12167– у заболевших ОРВИ, в 6439 случаях – бессимптомное течение

Всего в крае на коронавирус обследовано почти 833 тысячи человек. За прошедшие сутки в лабораториях провели 3761 тестирований за минувшие сутки с учетом повторных исследований.