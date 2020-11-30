Россельхозбанк на Алтае увеличил финансирование сезонных работ на 64%

В 2020 году региональный филиал Россельхозбанка выдал аграриям Алтайского края и Республики Алтай более 5 млрд рублей на проведение сезонных работ. Это на 64 % или почти на 2 млрд больше показателей за это же время годом ранее.

Финансовая поддержка Россельхозбанка способствовала успешному проведению посевной, кормозаготовительной кампаний и уборочных работ. Заемными средствами Россельхозбанка на эти цели воспользовались 143 агрохозяйства двух регионов. Средства направлены на подготовку материально-технической базы для проведения полевых работ, в том числе на приобретение запчастей, удобрений, семян, сельхозинвентаря и горюче-смазочные материалов.

Преимуществами продуктов банка для агробизнеса являются конкурентоспособные процентные ставки, гибкий подход к обеспечению, в том числе кредитование под залог будущего урожая, а также приобретаемого животноводческими хозяйствами и предприятиями пищевой и перерабатывающей промышленности зерна, возможность получения беззалоговых кредитов и отсрочки погашения основного долга. Большая часть кредитов на сезонные работы выдается по льготным ставкам.

«Этот год для всего агропромышленного комплекса края в целом и для нашей компании тоже оцениваю положительно. Мы взяли хороший льготный кредит в Россельхозбанке, обновили парк техники, внедряем новые технологии. И хотя по климатическим условиям год был тяжелым, нам удалось сработать очень даже хорошо: вошли в 20-ку лидеров края по прибыли и в валовом выражении. В сезонных кредитах Россельхозбанка самым привлекательным является процентная ставка. А еще мне нравится отношение работников к клиентам», - рассказал директор ООО «Алтайская продовольственная компания», председатель Союза крестьянских (фермерских) формирований Алтайского края Александр Балаков.

«Мы понимаем насколько важно своевременно посеять и собрать урожай, поэтому банк постоянно работает над повышением доступности заемных средств, совершенствованием процедур и условий кредитования для аграриев. На текущий момент Алтайский филиал Россельхозбанка в полной мере удовлетворяет спрос сельхозпроизводителей в заемных средствах. Для удобства аграриев банк совершенствует и внедряет новые цифровые форматы обслуживания. В этом году начала работать экосистема Россельхозбанка «СВОЕ.ФЕРМЕРСТВО», которая позволяет значительно упростить и облегчить получение кредитов для фермеров наших регионов и предлагает другие полезные сервисы», – отметил директор Алтайского регионального филиала АО «Россельхозбанк Николай Бойко.