Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 30 ноября 2020 года составило 26 129

за последние сутки в Алтайском крае провели 3761 тестирований. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае за минувшие сутки выявили 224 новых случаев заражения коронавирусом. При этом выздоровело ровно столько же –224 пациента выписались из больниц.

Общее число заболевших в регионе превысило 26 тысяч. Выздоровело чуть больше 22,5 тысяч человек.

Как сообщает региональный оперштаб, на сегодняшний день на лечении в ковидных госпиталях находятся 2 385 человек. Там же находятся , 1 449 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19.

Остальные заболевшие лечатся дома. На амбулаторном лечении находятся 459 человек с коронавирусом и 460 человек с вирусной пневмонией.

Сегодня в крае насчитывается 622 тяжелобольных пациента, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 155. В госпиталях остаются свободными 1761 коек.

За последние сутки в Алтайском крае провели 3761 тестирований с учётом повторных исследований.