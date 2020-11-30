Женщину со множественными переломами ребер и рваной раной госпитализировали после ДТП на Алтае

У водителя не было прав. Фото: pixabay.com

29 ноября в шесть часов утра в окрестностях игорной зоны "Сибирская монета" разбился автомобиль. Водитель не справился управлением, съехал с дороги в кювет, в результате чего машина опрокинулась.

По предварительным данным, за рулем Toyota Camry был водитель 1998 года рождения, у которого не было прав, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю. В результате аварии пострадал пассажир женщина 1981 года рождения. Ее госпитализировали с рваной раной на лбу и множественными переломами ребер в Республиканскую больницу Горно-Алтайска.

По факту ДТП проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Женщину с разрывом внутреннего органа доставили в больницу на Алтае

36-летняя жительница Усть-Коксинского района Республики Алтай попала в больницу с травмой живота, повлекшей разрыв органа.