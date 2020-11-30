Энергетики предупреждают о мошенничестве при поверке счетчиков горячей воды в 2020 году

Ежемесячно жители в ящиках видят документы от разных фирм с ярким заголовком «Предупреждение о поверке счетчика» Фото: предоставлено пресс-службой

Во многих городах России, ежемесячно жители в ящиках видят документы от разных фирм с ярким заголовком «Предупреждение о поверке счетчика», который имеет номер, печать, штамп, подпись и даже qr-код. Сибирская генерирующая компания просит быть внимательными при выборе исполнителей услуги поверки счетчиков и рассказывает, на что нужно обратить внимание.

Поверка счетчиков горячей воды — обязательная процедура, которую нужно проводить раз в 4 года.

В листовках некая компания ссылается на официальные нормативные документы и требует пройти обязательную поверку в установленный срок, иначе придется платить по нормативу. Вроде суть верная, но есть несколько «но».

Таких тарифов на горячую воду и нормативов в Барнауле не утверждалось.

Тариф на горячую воду в Барнауле давно состоит из двух позиций: стоимость холодной воды и стоимость ее подогрева: 21,74 рубля за 1 кубометр и 1 991,52 рубля за 1 гигакалорию соответственно. Все эти данные есть в ежемесячной квитанции, которую присылает ТСЖ или УК.

Точно знать, когда именно вам нужно поверять приборы учета может знать только ваша управляющая компания или ресурсоснабжающая организация, куда УК передают данные.

Дату поверки можно посмотреть лично в заводском паспорте на счетчик, если прибор установлен был впервые, или в предыдущем свидетельстве о поверке. Также в Личном кабинете Системы «Город» есть функция просмотра этих данных в разделе «Показания счетчиков».

Кроме того, до конца года в стране действует особое распоряжение: приборы учета воды, срок действия которых истек после 30 апреля 2020 года, считаются действующими до 31 декабря включительно.

Наличие печати, qr-кода и даже названия, похожего на госучреждение — не дает никакого подтверждения, что организация имеет право на проведение подобных работ.

Что делать, чтобы не попасться на обман?

- проверьте дату поверки в документах на счетчик,

- проверьте через интернет организацию, которая прислала извещение или в которую планируете обратиться за услугой поверки.

Когда и как нужно поверять счетчик, если пришло время?

Обратитесь в свою УК или ТСЖ. Они могут вызвать специалистов, с которыми работают постоянно и в чьих услугах уверены, а вы просто оплатите работу.

Если вам говорят, что вам нужно самостоятельно найти исполнителя, то в первую очередь — запрашивайте документ об аккредитовании организации.

Далее на сайте Федеральной службы аккредитации посмотрите, на какую именно услугу есть разрешение у выбранной вами компании. Оно должно соответствовать аттестату.

Собственно, поверка

Есть два варианта:

Счетчик снимают, проверка проходит в лаборатории. Демонтировать счетчик можно либо самостоятельно, если есть знания и инструмент. Либо прибегнуть к помощи слесаря УК. После демонтажа нужно отвезти прибор в метрологическую лабораторию. Если его признают нормально функционирующим, то выдадут сертификат и счетчик обратно. Далее его вновь нужно будет установить.

Поверку проводят на дому без демонтажа водосчетчиков. Вызываете специалиста проверенной по списку выше компании, которая занимается поверкой, установкой и заменой приборов учета воды. Метролог при помощи переносной поверочной установки проведет все работы на месте, а после передаст целый пакет документов:

- свидетельство о поверке;

- договор на проведение поверки;

- акт приема-передачи;

- протокол поверки;

- копии документов, удостоверяющих аккредитацию организации (по запросу);

- кассовый чек;

Стоимость поверки в Барнауле с выездом на дом составляет около 500-700 рублей за один прибор учета. Процедура занимает около 20-30 минут.

Важно

Все документы, в том числе акты о поверке счетчиков нужно предоставить исполнителю коммунальных услуг (УК, ТСЖ, ЖЭУ). Только после этого система продолжит принимать показания вашего счетчика к учету.