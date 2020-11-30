Нумерологический прогноз на 30 ноября 2020: День тишины, спокойствия и безмолвия

Мягкость, обходительность, деликатность, умение договориться с любым человеком - вот что сегодня принесет результат. Фото: ОЛЕКСЮК Иван

Барнаульский цифролог Вячеслав Класин сделал нумерологический прогноз на 30 ноября 2020 года. Главная цифра дня - 9. Это день тишины, спокойствия и безмолвия.

- Лучше день провести без принятия каких-либо особо важных решений. Побыть наедине с собой, тише воды, ниже травы. Подведите итоги, вспомните, что вы планировали на этот месяц и что реализовали. В этом месяце непросто было достигать поставленных целей. Делайте выводы и двигаемся дальше, - рассказывает специалист.

По его словам, спорить сегодня не рекомендуется от слова совсем. Все будет не в вашу пользу. К вопросу о пользе - подумайте о продуктивности следующего месяца. Он-то уж точно будет богат на события и результаты.

Мягкость, обходительность, деликатность, умение договориться с любым человеком - вот что сегодня принесет результат.

Определенная доля пофигизма к людям, планам, обществу внесет коррективы в наши планы. С одной стороны вы останетесь в балансе и будете спокойны, с другой стороны можете пропустить что-то интересное.

Рекомендация: анализ любой ситуации и умение посмотреть на нее со стороны решит любой вопрос. Только делайте это не спеша. С чувством, с толком, с расстановкой.

Главное качество дня - умение мудро и с мудростью подойти к решению любого вопроса и не только своего. Но вы должны на все происходящее смотреть отстраненно, как фильм в кинотеатре, тогда проще будет увидеть реальный и истинный ответ.