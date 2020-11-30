В Барнауле поймали водителя маршрутки, который не надел маску

Не использовал маску как средство защиты водитель маршрутки №33. Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В Барнауле сотрудники Роспотребнадзора продолжают проверять, как в общественном транспорте соблюдается масочный режим. Очередной рейд они провели 27 ноября.

В ходе проверки специалисты выявили одно нарушение. Не использовал маску как средство защиты водитель маршрутки №33, сообщает пресс-служба мэрии. В отношении нарушителя составили протокол.

С 30 октября в связи с ужесточением масочного режима сотрудники Роспотребнадзора составляют протокол на месте, если кондуктор или водитель не соблюдают масочный режим. Размер штрафа уже после определяет суд. Пассажироперевозчику направляется предписание на проведение противоэпидемических мероприятий в кратчайшие сроки.

По части 2 статьи 6.3 КоАП РФ на граждан размер штрафа составляет от 15 до 40 тысяч рублей, должностным лицам – от 50 до 150 тысяч рублей, юридическим лицам – от 200 до 500 тысяч рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток.