В Алтайском крае клиенты Почты России в два раза чаще стали заказывать доставку продуктов на дом

По данным алтайских почтовиков, за 10 месяцев 2020 года объем продаж продуктов питания увеличился почти вдвое по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Так, жители региона в текущем году приобрели у почтальонов свыше 380 тыс. хлебобулочных и кондитерских изделий, 247 тыс. упаковок сахара и муки, более 160 тыс. пачек чая и кофе, а также свыше 130 тыс. различных консервов. Эти товары наиболее популярны у жителей Алтайского края.

Воспользоваться сервисом доставки продуктов на дом очень просто. Для этого необходимо определиться с выбором товаров, позвонить в свое отделение связи, уточнить наличие необходимых продуктов и договориться о времени доставки. Индивидуальный заказ почтальон доставит прямо на дом при очередном визите, вместе с почтовой корреспонденцией.

Преимущества доставки продуктов с помощью почтальонов очевидны. Жителям края не нужно никуда идти, да и сама услуга доставки для клиентов Почты России является бесплатной. Услуга особенно востребована у пенсионеров, людей с инвалидностью, жителей отдаленных районов, а также у тех, кто в силу сложившихся жизненных обстоятельств не может самостоятельно выйти из дома.

В условиях действующих ограничительных мер, Почта России напоминает своим клиентам о том, что на сайте Почты России и в мобильном приложении можно заказать доставку посылок и мелких пакетов на дом, вызвать курьера для оформления EMS-отправления, оформить подписку, вести юридически значимую переписку с государственными органами в электронном формате и оплачивать коммунальные услуги. Сервис онлайн оформления и оплаты посылок позволяет минимизировать время пребывания в почтовом отделении. Пенсии, пособия и социальные выплаты доставляются на дом. Если визит в почтовое отделение нельзя отложить, необходимо соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра от других посетителей и почтовых сотрудников.