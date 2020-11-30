Еще один регулируемый пешеходный переход появился в Барнауле

Речь идет о зебре на улице Попова возле остановки «Цветочная» Фото: pixabay.com

В Барнауле появился еще один регулируемый пешеходный переход. Об этом сообщает паблик «Barnaul 22» в соцсети «ВКонтакте». Речь идет о зебре на улице Попова возле остановки «Цветочная»

В комментариях подписчики по-разному отнесли к такой новости. Кто-то очень обрадовался. Часть пользователей написала, что регулируемый пешеходный переход там был нуден очень давно. Теперь водителям будет проще, не придется пропускать каждого пешехода по одному, все будут толпой переходить по таймеру. Многие отметили, что на дороге станет безопаснее.

Другие подписчики раскритиковали нововведение за то, что теперь водителю придется более продолжительную по времени остановку.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Водитель маршрутки оказался вором

В Барнауле на водителя маршрутки завели уголовное дело за украденный телефон (подробнее)