На Алтае мужчина неудачно упал во время драки и погиб

В настоящее время обвиняемый дожидается суда Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае состоится суд, на котором рассмотрят дело о причинении смерти по неосторожности: во время драки один из участников потасовки неудачно упал и получил серьезную травму.

Следствие установило, что в одну из августовских ночей в селе, относящемся к Косихинскому району, между двумя изрядно подвыпившими мужчинами произошел конфликт.

- В ходе ссоры обвиняемый, нанес один удар в область лица знакомого, от чего тот упал и ударился о твердую поверхность дороги головой. От полученных травм 47-летний потерпевший скончался через несколько дней в медицинском учреждении, - сообщают в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Алтайскому краю.

Уголовное дело было возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности». Максимальная санкция, которая может быть применена к 41-летнему обвиняемому – лишение свободы на срок до двух лет.

Сам селянин свою вину признал полностью и раскаялся в содеянном. Сейчас он дожидается суда.