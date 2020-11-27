Вузы и предприятия Алтайского края договорились о развитии целевой подготовки студентов

Круглый стол «Проблемы и перспективы подготовки квалифицированных кадров для промышленных предприятий Алтайского края» Фото: предоставлено пресс-службой

В Алтайском государственном техническом университете им. И.И. Ползунова состоялся круглый стол «Проблемы и перспективы подготовки квалифицированных кадров для промышленных предприятий Алтайского края».

В работе круглого стола приняли участие руководители министерства промышленности и энергетики края, министерства образования и науки, управления Алтайского края по труду и занятости населения, представители Союза промышленников Алтайского края, директоры промышленных предприятий Алтайского края, руководители организаций высшего и среднего профессионального образования.

Речь шла о качестве подготовке студенческой молодежи, о предъявляемых работодателями требованиях молодым специалистам, имеющихся вакансиях у предприятий. Говорили и о форматах взаимодействия предприятий и образовательных организациях.

По словам министра промышленности и энергетики Алтайского края Вячеслава Химочки, вузы и региональные предприятия являются основными драйверами развития края, которые стимулируют подъем экономики, качество жизни в регионе.

«Когда образовательные организации становятся драйверами региональной экономики, они порождают новые рабочие места, они задают принципиально новое направление экономического и социального развития регионов, – подчеркнул Вячеслав Химочка. – Предприятия запускают новые производства, модернизируют технологии, для них нужны специалисты. Необходимо закрыть все имеющиеся пробелы между образовательными организациями и нашими работодателями».

Ректор АлтГТУ Андрей Марков поделился опытом взаимодействия вуза с индустриальными партнерами.

«Работа с промышленными предприятиями – одно из ключевых направлений стратегии развития АлтГТУ. Сотрудничество мы выстраиваем через наш попечительский совет, куда входят руководители порядка 30 крупнейших предприятий края, и участвуя в федеральных образовательных проектах. Алтайский государственный технический университет пять лет подряд входит в число победителей конкурса на предоставление поддержки программ развития системы подготовки кадров для оборонно-промышленного комплекса (ОПК).

Благодаря реализации целевой образовательной программы «Новые кадры ОПК» с Барнаульским патронным заводом за последние три года около 40 студентов туда трудоустроены. На мой взгляд, целевой набор – лучшее решение в деле подготовки специалиста для конкретного предприятия. Хотелось бы перезагрузить работу в этом направлении и увидеть еще больший интерес у предприятий в целевом обучении специалистов. Это даст региональным вузам возможности активно развиваться: изменить программы обучения, улучшить качество подготовки будущих выпускников. Кроме того, это еще и решение вопроса закрепления специалиста в регионе», - подчеркнул ректор АлтГТУ.

Заместитель генерального директора по экономике АО «Алтайский приборостроительный завод «Ротор» Ирина Цомаева отметила большую заинтересованность предприятия в реализации целевой подготовки: «Мы стремимся развивать взаимодействие и с Алтайским техническим университетам, и образовательными организациями среднего профессионального образования. У нас имеется огромное количество вакансий, которые хочется заполнить компетентными выпускниками вуза. Мы готовы работать и совместно решать все имеющиеся проблемные вопросы. Это возможно сделать через практики, стажировки студентов и преподавателей, и целевой набор».