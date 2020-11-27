Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 27 ноября 2020 года составило 25 450

Число инфицированных уже достигло 25,5 тысяч человек Фото: Олег УКЛАДОВ

Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 27 ноября 2020 года увеличилось еще на 225 случаев и составило 25 450.

Такие данные приводит оперативный штаб. По его информации новые случаи инфицирования (в том числе бессимптомные) были выявлены: Барнаул – 62, Бийск – 25, Рубцовск – 15, Заринск – 12, Новоалтайск – 10, Алейск – 8, Славгород – 7, Тальменский и Первомайский районы – по 6 заболевших, Яровое, Кулундинский район – по 5 заболевших, Волчихинский, Троицкий районы – по 4 заболевших, Баевский, Залесовский, Краснощековский, Локтевский, Мамонтовский, Петропавловский, Родинский, Рубцовский, Шелаболихинский районы – по 3 заболевших, Алейский, Благовещенский, Бурлинский, Завьяловский, Каменский, Крутихинский, Кытмановский, Смоленский, Тогульский, Усть-Пристанский район, Шипуновский районы – по 2 заболевших, ЗАТО Сибирский, Егорьевский, Змеиногорский, Ключевской, Курьинский, Немецкий национальный, Романовский районы – по 1 заболевшему.

Вместе с тем, выздоровели еще 211 пациентов. Таким образом, общее число вылеченных - 21 963. Скончались за минувшие сутки еще 13 человек. Из них непосредственно от COVID-19 – 7. На сегодняшний день умерло уже 1075 пациентов.

Продолжают лечение 2364 инфицированных человека. Еще почти полторы тысячи пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, также находятся на лечении в ковидных госпиталях. Количество тяжелобольных – 624, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 178.

Помимо этого 598 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении. Еще 752 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией также лечатся на дому.