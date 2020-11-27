В краевом онкодиспансере заработали два новых рентген-аппарата стоимостью 60 млн рублей

Новые аппараты в разы улучшат качество лучевой диагностики и помогут точнее подбирать тактику лечения для каждого пациента. Фото: Алтайский онкологический диспансер

В краевой онкологической поликлинике «Надежда» запустили два современных рентгеновских комплекса общей стоимостью около 60 млн рублей. Новые аппараты в разы улучшат качество лучевой диагностики и помогут точнее подбирать тактику лечения для каждого пациента.

«Пленка и цифра отличаются друг от друга, как небо и земля. Цифровое изображение не засвечивается, его можно «крутить» как угодно – многократно увеличивать или уменьшать объекты, подсвечивать или затенять картинку, делать локальные снимки нужного участка. А пленочный снимок ты получил, и больше с ним уже ничего сделать было нельзя», - рассказал заведующий отделением рентгендиагностики краевого онкодиспансера Сергей Евдокимов.

Также на цифре работать быстрее, время на обследование одного человека сокращается, тем самым в кабинете за день могут принять больше пациентов. Помимо этого, новое оборудование позволяет проводить обследование даже тяжелых больных, не способных двигаться самостоятельно.