На Алтае мужчина из ружья расстрелял бывшего друга

Подозреваемый сразу во всем сознался Фото: pixabay.com

28-летний житель Зонального района Алтайского края пошел под суд за убийство своего бывшего друга.

Раньше мужчины дружили, но потом между ними как будто пробежала черная кошка. Отчасти затянувшийся конфликт произошел на почве ревности.

- Потерпевший при каждой встрече оскорблял бывшего друга, - добавляют в региональном следственном комитете.

Апогей наступил в ночь на 9 марта. Мужчины находились в одном из сельских баров. Там между ними опять произошла ссора. Тогда один из них сел в машину и поехал домой за ружьем. Когда вернулся в питейное заведение – бывшего приятеля там не обнаружил и отправился на его поиски.

- Увидев автомобиль 41-летнего потерпевшего на одной из улиц, он дважды выстрелил в голову мужчине, после чего скрылся, - добавляют в СУСКе.

Данное преступление было совершено в условиях неочевидности. Тем не менее, его удалось раскрыть. Еще на стадии следствия подозреваемый свою вину признал полностью.

Недавно состоялся суд. 28-летнего селянина признали виновным и назначили ему десять лет колонии строгого режима.