В Барнауле произошла коммунальная авария

Без воды осталось одно административное здание Фото: Анна СЕМИНА

В пятницу утром, 27 ноября, в Барнауле произошла очередная коммунальная авария.

По данным пресс-службы городской, в районе до №39 на улице 80-й Гвардейской Дивизии произошел порыв водопровода диаметром 300 миллиметров. Его зафиксировали около девяти часов. Порыв сопровождался выходом воды на поверхность, в результате чего залило проезжую часть. При этом без воды осталось одно административное здание.

В настоящий момент на месте порыва работает аварийная бригада. Выход воды на поверхность остановлен. Ведутся работы по ликвидации повреждения сети.

Напомним, за последнее время это уже вторая авария. Почти две недели назад порыв на водопроводе также произошел на Потоке. Помимо этого уже были неполадки на теплосетях. Тогда под отключение попали 35 многоквартирных и 14 частных домов, два детских сада, школы, больницы и ряд административных зданий.

Стоит отметить, что сильных морозов в Алтайском крае еще не было, а как правило, аварии на коммунальных сетях происходят именно зимой.