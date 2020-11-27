Барнаулец украл из магазина четыре бутылки алкоголя и сыр

Украденные продукты и алкоголь изъяли Фото: Олег УКЛАДОВ

В четверг вечером, 26 ноября, в Барнауле мужчина ограбил продуктовый магазин. Он открыто похитил алкоголь и закуску к нему.

В дежурную часть пункта полиции «Докучаево» обратилась администратор одного из продуктовых магазинов. Она рассказала, что неизвестный ей мужчина открыто похитил из торгового зала четыре бутылки алкоголя и десять кусков сыра различного наименования. На тот момент сумма ущерба еще не была установлена.

- Получив сообщение, наряд отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции выдвинулся на место происшествия и по «горячим» следам задержал злоумышленника, - сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Им оказался 43-летний житель краевой столицы. Установлено, что ранее у него уже были проблемы с законом и имеется судимость за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

После задержания у него были изъяты продукты, украденные из магазина. Злоумышленник дал признательные показания. По факту грабежа возбуждено уголовное дело.