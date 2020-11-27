Больше месяца на Алтае разыскивают мужчину с усами

Сергей Панарин Фото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»

Больше месяца назад, 22 октября, в Бийске ушел из дома и не вернулся 60-летний Сергей Панарин.

На сегодняшний день поиски мужчины не увенчались успехом. Его приметы: рост 180 сантиметров, худощавое телосложение, волосы короткие, глаза карие. Был одет в коричневую куртку, черную кофту, синюю рубашку в клетку, черные джинсы, черные галоши и черную бейсболку. Из особых примет – носит усы.

Всех людей, кто обладает информацией о местонахождении пропавшего или обстоятельствах его пропажи, просят сообщить по телефону горячей линии поискового отряда «Лиза Алерт»: 8-800-700-54-52 (круглосуточно, бесплатно).

Помимо этого уже десять дней устанавливается местонахождение 66-летнего жителя села Павловск Василия Жданова. С 17 ноября 2020 года ведутся его поиски. Его приметы: рост 170 сантиметров, худощавое телосложение, волосы черные, глаза карие. Особая примета – носит бороду.

Василий Жданов Фото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»

В день, когда его видели в последний раз, он был одет в темную куртку, штаны и ботинки. Также на нем была шапка.

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