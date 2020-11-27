В Барнауле трамвай задавил мужчину

Пострадавшего мужчину увезли в больницу Фото: Олег УКЛАДОВ

Вечером в четверг, 26 ноября, в Барнауле трамвай наехал на пешехода-мужчину.

Дорожно-транспортное происшествие произошло на улице Антона Петрова в районе остановки «Трактовая», сообщают участники сообщества «Инцидент Барнаул». В Госавтоинспекции подтвердили – такая авария действительно было.

По их информации, в тот период времени один из трамваев буксировал другой неисправный состав. В районе остановки водитель увидел лежащего на путях мужчину, применил экстренное торможение, но остановить многотонную махину не удалось. В результате наезда пострадал мужчина 78 года рождения. Он был госпитализирован.

По факту аварии проводится проверка.

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