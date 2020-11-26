На Алтае мужчина обвиняется в покушении на убийство родного брата

Обвиняемый взял нож и ткнул другого мужчину в живот, а затем ударил его обухом топора по голове. Фото: Олег УКЛАДОВ

На Алтае 27-летний житель Косихинского района обвиняется в покушении на убийство родного брата. Об этом сообщает краевой Следком.

Августовской ночью в одном из сел Косихинского района между двумя братьями произошла ссора. Как пишут в пресс-службе регионального Следком, у них давно были конфликты на бытовой почве. Повод был совсем незначительный, но что-то так сильно разозлило одного из братьев, что тот взял нож и ткнул другого в живот, а затем ударил обухом топора по голове. Но до смерти он его не забил. Пострадавшему вовремя оказали медицинскую помощь, и он остался жив.

Обвиняемый полностью признал вину в содеянном, утверждая, что умысла на убийство у него не было. Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.