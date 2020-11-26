В Барнауле произошел крупный пожар на проспекте Космонавтов

Трудности тушения пожара возникли в связи со сложной планировкой здания. Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

В Барнаул произошел пожар в двухэтажном административно-бытовом здании на проспекте Космонавтов. На данный момент пожарные уже ликвидировали возгорание, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Алтайскому краю.

По предварительной версии, загорелся утеплитель под сайдингом здания. Из-под кровли валил густой дым. Распространение огня пожарные быстро остановили. На момент ликвидации открытого горения площадь пожара составила порядка 200 квадратных метров.

– Трудности тушения пожара возникли в связи со сложной планировкой здания, а утеплитель был расположен по всей площади строения, – рассказал начальник дежурной смены службы пожаротушения 1 пожарно-спасательного отряда ГУ МЧС России по Алтайскому краю Иван Пономарев.

Из задымленного помещения спасатели эвакуировали девять человек. Никто не погиб и не получил травмы. Причины происшествия уточняются.