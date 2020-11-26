ВТБ выдал рекордный объем ипотеки в регионах Алтая в октябре

По итогам 10 месяцев 2020 года ВТБ в Алтайском крае и Республике Алтай предоставил более 6 тысяч жилищных кредитов на 9,8 млрд рублей. Такой объем продаж стал рекордным и превысил не только результат за январь-октябрь прошлого года почти в полтора раза, но и всего 2019 года – на 15%.

В октябре объём продаж жилищных кредитов ВТБ в Алтайском крае и Республике Алтай составил около 1,3 млрд рублей – это максимальный месячный показатель, достигнутый в текущем году. По сравнению с октябрем 2019 г. результат вырос на 64%.

Одним из драйверов роста стало рефинансирование. За 10 месяцев доля рефинансированных кредитов в общем объеме продаж ипотеки ВТБ в регионе достигла 28%. Объем рефинансирования ипотечных займов превысил 2,3 млрд рублей.

На рост спроса также повлияла «Ипотека с господдержкой 2020», ставка по которой в ВТБ установлена на уровне 6,1%. За все время работы по программе с апреля по октябрь 2020 года льготными условиями кредитования в Алтайском крае и Республике Алтай воспользовались более 1,2 тысячи семей, оформив ипотечные займы на сумму свыше 2 млрд рублей. Доля кредитов ВТБ в общем объеме региональных продаж по данной программе на 01.11.2020 г. составила 26%*. Средний размер кредита достиг 1,7 млн рублей.

Кроме основной программы льготного кредитования, клиенты ВТБ также активно используют возможности и других направлений госсубсидирования: «Ипотека с господдержкой для семей с детьми» со ставкой 5%, «Дальневосточная ипотека» со ставкой от 1% годовых.

Сергей Никулин, управляющий ВТБ в Алтайском крае и Республике Алтай:

«Мы продолжаем фиксировать повышенный спрос на ипотечные продукты. Объем продаж жилищных кредитов ВТБ в регионе за десять месяцев уже превысил на 15% результат за весь 2019 год. По-прежнему, значимую роль играет рефинансирование: более четверти выданных кредитов – это займы, позволившие алтайским семьям снизить кредитную нагрузку. Остается востребованной и «Ипотека с господдержкой»: на Алтае каждый четвертый кредит по этой программе выдан ВТБ».

* по данным оператора программы льготного ипотечного кредитования – АО «ДОМ.РФ»