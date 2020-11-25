Барнаульцы уже могут покататься на восьми ледовых катках

Жители и гости города могут кататься на своих коньках либо взять их на прокат Фото: pixabay.com

В Барнауле уже открыли восемь ледовых катков. Планируется, что в этом году работать будет 21 площадка для катания на коньках.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, сейчас катки открыты по следующим адресам:

- Парк «Центральный» (Социалистический,11);

- Парк «Эдельвейс» (ул. Юрина, 275б);

- Стадион «Лабиринт» (ул. Юрина, 197);

- Парковка ТРЦ «Галактика» (пр-кт Строителей, 117);

- База отдыха «Славное» (Широкая просека, 15);

- крытый каток «Льдинка» (ул.Энтузиастов,12в),

- ледовый дворец «Динамо» (ул.Жасминная, 3);

- «Динамо» в ТРЦ «Галактика».

Жители и гости города могут кататься на своих коньках либо взять их на прокат. Цены остались на уровне прошлого года.

- На хоккейных коробках, катках и лыжных базах физкультурно-оздоровительные и тренировочные занятия будут проводиться при обязательном условии соблюдения санитарно-эпидемиологических норм и правил в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19, - отметили в мэрии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Какой будет погода в конце ноября в Алтайском крае

Какой будет погода в Алтайском крае с 25 по 30 ноября (подробнее)