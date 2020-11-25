Барнаульцы уже могут покататься на восьми ледовых катках

Жители и гости города могут кататься на своих коньках либо взять их на прокат
Фото: pixabay.com
В Барнауле уже открыли восемь ледовых катков. Планируется, что в этом году работать будет 21 площадка для катания на коньках.
Как сообщили в пресс-службе городской администрации, сейчас катки открыты по следующим адресам:
- Парк «Центральный» (Социалистический,11);
- Парк «Эдельвейс» (ул. Юрина, 275б);
- Стадион «Лабиринт» (ул. Юрина, 197);
- Парковка ТРЦ «Галактика» (пр-кт Строителей, 117);
- База отдыха «Славное» (Широкая просека, 15);
- крытый каток «Льдинка» (ул.Энтузиастов,12в),
- ледовый дворец «Динамо» (ул.Жасминная, 3);
- «Динамо» в ТРЦ «Галактика».
Жители и гости города могут кататься на своих коньках либо взять их на прокат. Цены остались на уровне прошлого года.
- На хоккейных коробках, катках и лыжных базах физкультурно-оздоровительные и тренировочные занятия будут проводиться при обязательном условии соблюдения санитарно-эпидемиологических норм и правил в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19, - отметили в мэрии.
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