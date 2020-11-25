Число зараженных ковидом в Алтайском крае превысило 25000

Сейчас в госпиталях края развернуто 5913 коек Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае зарегистрировали более 25 тысяч случаев заражения коронавирусом. По данным на 25 ноября, за сутки специалисты выявили еще 227 фактов инфицирования.

Как сообщает оперштаб по краю, выздоровели уже более 21,5 тысячи человек. В ковидных госпиталях продолжают находиться 2318 пациентов с ковидом и 1644 – с вирусной пневмонией, сходной с COVID-19. В тяжелом состоянии находятся 608 человек, в том числе 166 подключены к аппаратам искуственной вентиляции легких. На дома лечатся 852 бессимптомных носителя коронавируса и 864 пациента с пневмонией.

Сейчас в госпиталях края развернуто 5913 коек. Свободны из них почти две тысячи.

Более 350 случаев от общего числа – завозные. Специалисты также подтвердили 14328 случаев по контакту с ранее заболевшими, 7222 – по внебольничной пневмонии, 11426 –по ОРВИ.

- Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 806 569 человек. Среднесуточный охват тестированием жителей края составил 255,92 исследования на каждые 100 тысяч жителей или 6247 человек в день, - добавили в штабе.

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