Барнаул победил в конкурсе «Здоровые города России» Фото: пресс-службы администрации Барнаула

Барнаул стал победителем в конкурсе «Здоровые города России». Он направлен на поиск и распространение примеров эффективной работы местной власти по укреплению здоровья общества, созданию единого профилактического пространства, пишет пресс-служба мэрии города.

Краевая столица заняла первое место в номинации «Лучшие программа/проект по развитию физической активности среди населения». Администрация представила на конкурс проект «Развитие физической культуры и спорта в городе Барнауле».

Напомним, в прошлом году Барнаул с другим проектом – «Правильное питание – залог успешной жизни» занял второе место в конкурсной номинации «Лучший проект по здоровому питанию».