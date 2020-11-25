Барнаульских школьников кормили просроченными продуктами

В столовых не нашли необходимое оборудование Фото: Олег УКЛАДОВ

Барнаульская прокуратура проверила качество питания в городских школах. В итоге, установлено, что детей кормили просроченными продуктами.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, в образовательных организациях нашли целый ряд нарушений. К примеру, в столовых не нашли необходимое оборудование: шланга с насадкой, чтобы ополаскивать посуду, духовку или сухожаровой шкаф для прокаливания столовых приборов и прочее.

- Также установлено, что в образовательных организациях не соблюдаются такие требования санитарно-эпидемиологического законодательства: не сохраняются маркировочные ярлыки каждого тарного места с указанием срока годности данного продукта, допускается использование пищевой продукции от предыдущего приема пищи, используются пищевые продукты с истекшим сроком годности, - отметили в прокуратуре.

Также выяснилось, что работники школьного комбината питания «Глобус» не соблюдают правила личной гигиены, так как в медкнижках сотрудников нет некоторых результатов обследований.

Еще одно нарушение – уменьшение длительности перерыва для приема пищи. Перемена, когда дети идут питаться, должна быть не менее 20 минут.

Наконец, осенью этого года некоторые школы не выдавали обучающимся с ограниченными возможностями здоровья продуктовые наборы, которые им полагаются.

В адрес директоров школ и главы комбината внесли представления, а в отношении санитарного врача организации возбудили дело об административном правонарушении.

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