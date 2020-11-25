В Каменском районе отобрали 12 кандидатов на пост главы

С отбором кандидатов закончили 24 ноября
Фото: Каменские известия
В Каменском районе завершился второй этап отбора кандидатов на пост главы муниципалитета. Как пишет «Банкфакс», сессия райсобрания, на которой депутаты выберут руководителя района, может пройти уже в начале декабря.
С отбором кандидатов закончили 24 ноября. Все кандидаты прошли собеседование и показали, насколько точно знают нормы законодательства и экономику района. Также они рассказали о планах насчет развития муниципалитета.
Всего было отобрано 12 кандидатов:
- предприниматель Александр Пустовар, 66 лет;
- безработный Борис Кайзер, 42 года;
- пенсионер Валерий Юткин, 63 года;
- мастер РЭС Александр Гладушкин, 53 года;
- предприниматель Сергей Кумоняев, 48 года;
- пенсионер Владимир Осадченко, 63 года;
- исполнительный директор ООО «Агрохолдинг «Солтон» Евгений Ермаков, 48 лет;
- директор ООО «Сиб-Авто» Вячеслав Аксенов, 41 год;
- главный специалист местного отделения Роспотребнадзора Павел Глотов, 41 год;
- зампред комитета по законности и местному самоуправлению Барнаульской гордумы Дмитрий Ворсин, 40 лет;
- исполняющая обязанности главы района Евгения Гордиенко, 39 лет;
- вице-спикер Каменского райсобрания Иван Панченко, 40 лет.