В Каменском районе отобрали 12 кандидатов на пост главы

С отбором кандидатов закончили 24 ноября Фото: Каменские известия

В Каменском районе завершился второй этап отбора кандидатов на пост главы муниципалитета. Как пишет «Банкфакс», сессия райсобрания, на которой депутаты выберут руководителя района, может пройти уже в начале декабря.

С отбором кандидатов закончили 24 ноября. Все кандидаты прошли собеседование и показали, насколько точно знают нормы законодательства и экономику района. Также они рассказали о планах насчет развития муниципалитета.

Всего было отобрано 12 кандидатов:

- предприниматель Александр Пустовар, 66 лет;

- безработный Борис Кайзер, 42 года;

- пенсионер Валерий Юткин, 63 года;

- мастер РЭС Александр Гладушкин, 53 года;

- предприниматель Сергей Кумоняев, 48 года;

- пенсионер Владимир Осадченко, 63 года;

- исполнительный директор ООО «Агрохолдинг «Солтон» Евгений Ермаков, 48 лет;

- директор ООО «Сиб-Авто» Вячеслав Аксенов, 41 год;

- главный специалист местного отделения Роспотребнадзора Павел Глотов, 41 год;

- зампред комитета по законности и местному самоуправлению Барнаульской гордумы Дмитрий Ворсин, 40 лет;

- исполняющая обязанности главы района Евгения Гордиенко, 39 лет;

- вице-спикер Каменского райсобрания Иван Панченко, 40 лет.