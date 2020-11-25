«Алтайскую зимовку» перенесли на 2021 год из-за коронавируса

Желающие полюбоваться на лебедей все же могут посетить заказник Фото: Дарья САВЕНКО

Масштабный праздник «Алтайская зимовка» отменили. Как сообщает Алтайтурцентр, мероприятие пришлось перенести на следующий год.

«Алтайская зимовка» собирает тысячи гостей ежегодно в честь прилета лебедей. Одна из главных локаций праздника – озеро Светлое в Советском районе, где насчитывают самое большое число зимующих благородных птиц. Однако в этом году планам организаторов помешал коронавирус.

- Традиция открывать зимний туристический сезон в регионе серией многолюдных праздничных ивентов в 2020 году входит в противоречие с противоэпидемическими мерами. В условиях распространения COVID-19 Роспотребнадзор не разрешил проводить столь массовое событие, - отмечает Алтайтурцентр.

Однако желающие полюбоваться на лебедей все же могут посетить заказник. Сделать это можно самостоятельно или заказать тур выходного дня. Уже сейчас на озеро Светлое прилетели сотни белоснежных птиц.

Напомним, праздник проводят в крае с 2014 года. В прошлом году «Алтайскую зимовку» посетили около семи тысяч человек.

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