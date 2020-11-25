В Барнауле продают заброшенный недострой за 8,3 млн рублей

Площадь объекта составляет почти 162 квадратных метра Фото: pixabay.com

Барнаульский недострой выставили на продажу после банкротства фирмы, которой он принадлежит. Всего за пустующее здание просят 8,3 млн рублей.

Согласно информации на портале Торги-россии.рф, двухэтажное здание находится на улице Солнечная поляна. Им владеет компания «Мир развлечений», которая была признана банкротом. Чтобы закрыть долг, суд решил продать имущество фирмы.

Площадь объекта составляет почти 162 квадратных метра. Есть большой подвал. Как пишет «Алтайская правда», недостроенное здание пустует уже не первый год, а территория вокруг завалена мусором и хламом, внутри недостроя часто замечают людей без определенного места жительства. Кстати, удивительно, что за все это время там еще не произошел пожар.

Заявки от потенциальных покупателей принимают до 12 декабря этого года, а сами торги пройдут 21 декабря.

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