На благоустройство моста во Власихе потратят 53 млн рублей

работы. Фото: материалы пресс-служб

На благоустройство моста во Власихе по улице Мамонтова потратят 53 млн рублей. Сейчас там обустраивают опоры – эту стадию работ должны завершить до конца года. Уже сделана объездная дорога, обустроено освещение, демонтирован существующий мост.

Сдать объект планируют к следующему сентябрю. Длина нового моста составит 47 метров, ширина – 9 метров, включая проезжую часть и тротуары. Весь участок благоустройства составит около 120 метров. Стоимость работ согласно муниципальному контракту составляет более 53 млн рублей, сообщает пресс-центр мэрии.

- Новый мост в поселке – давняя необходимость. На участке хорошая развязка и всегда большой поток автомобилей и общественного транспорта, - говорят местные жители.

Кстати, будьте внимательны, сейчас движение автомобилей организовано по объездному пути.