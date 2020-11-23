Новогодние корпоративы могут запретить в Алтайском крае

Старый базар.

В Алтайском крае могут запретить проведение новогодних коропоративов, а также ограничить работу кафе и ресторанов. Такое объявление сделала депутат АКЗС Мария Прусакова на своей странице в Фейсбуке.

- Новогодние корпоративы и другие праздничные мероприятия запрещены! Об этом сообщил сегодня в ходе очередного еженедельного совещания в Алтайском краевом Законодательном Собрании его председатель Александр Романенко, - написала женщина.

Также девушка анонсировала, что в ближайшие дни губернатор подпишет распоряжение о запрете работы кафе и ресторанов с 19.00 до 6.00.

После того, как новость разошлась по СМИ, это прокомментировало управление по печати края:

- Эта информация не достоверная! Варианты еще обсуждаются! Решение не принято, - говорится в нет.

Ранее сообщалось, что из-за коронавируса отменены некоторые новогодние мероприятия – открытие ледовых городков, концертные программы на площади Сахарова и фейерверки, а также под запретом новогодние представления для младшеклассников.