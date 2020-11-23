ВТБ запускает инвестиционную онлайн-игру «Квест-инвест»

20 ноября стартовал «Квест-инвест» от ВТБ – интерактивная онлайн-игра на тему инвестиций и управления финансами, состоящая из трёх мини-квестов. Участники квестов получат возможность проверить свои знания и эрудицию, развить свои аналитические способности и управлять капиталом без риска. Принять участие в квесте могут все совершеннолетние граждане России в период с 20 ноября по 20 декабря 2020 года.

Квест состоит из трёх этапов: «Финансист», «Инвестор» и «Трейдер». Этап «Финансист» – это увлекательная проверка знаний в шести разных областях, где важно отвечать правильно и быстро. При этом участники при ответе на вопросы сами определяют ставки, распоряжаясь виртуальным стартовым капиталом. «Инвестор» позволяет игрокам за несколько минут прожить год на фондовом рынке, инвестируя в капитал российских и зарубежных компаний на основании аналитики и новостей. Симуляция основана на исторических котировках реальных корпораций, название которых можно узнать только в конце квеста. Участникам этапа «Трейдер» открывается еще больше возможностей попробовать свои силы на фондовом рынке, инвестируя виртуальный миллион в ценные бумаги, не рискуя ничем.

Победители каждого из квестов и лидеры по итогам общего зачёта получат ценные подарки: планшеты, современные городские рюкзаки, bluetooth-колонки, док-станции, зарядные устройства, а также скидку на брокерское обслуживание в ВТБ.

«ВТБ предлагает своим клиентам широкий спектр инвестиционных продуктов. Наши клиенты должны иметь возможность принимать взвешенные инвестиционные решения, и для этого мы уделяем большое внимание повышению финансовой грамотности. «Квест-инвест» удачно дополняет наши образовательные проекты, в первую очередь – Школу инвестора, аудитория которой постоянно увеличивается и сегодня превышает 100 тысяч пользователей в месяц. Ожидаем, что игровой формат поможет нам увеличить долю молодежной аудитории среди наших клиентов», — отметил Владимир Потапов, главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции, старший вице-президент, руководитель департамента брокерского обслуживания банка ВТБ.

«В этом году мы активно развиваем дистанционные каналы коммуникаций с акционерами. Мы разработали новые онлайн-курсы для начинающих инвесторов, представили интерактивный путеводитель акционера, внесли существенные доработки в мобильное приложение «Акционер ВТБ». Мы очень рады, что завершаем этот год масштабной акцией «Квест-инвест», которая логически продолжает нашу работу по повышению финансовой грамотности и развитию коммуникаций с нашими акционерами и инвесторами. Изначально проект разрабатывался для наших акционеров, но мы решили сделать наш увлекательный «Квест-инвест» доступным для всех», – подчеркнул Владимир Хоткин, руководитель службы по работе с акционерами ВТБ.

Ознакомиться с правилами акции, зарегистрироваться и принять участие в игре «Квест-инвест» можно на сайте https://quest.vtb.ru/.