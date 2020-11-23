ВТБ анонсирует бонусные условия для клиентов в сезон скидок и распродаж

ВТБ запускает специальные предложения для клиентов в «Черную пятницу». Они смогут получить скидки в рамках программы лояльности и повышенный кешбэк от партнеров, а также особые условия по финансовым продуктам.

Участники программы лояльности «Мультибонус» ВТБ в течение недели с 23 по 29 ноября смогут воспользоваться специальными предложениями от банка и компаний-партнеров. В разделе «Черная пятница» каталога «Мультибонуса» клиенты найдут скидки до 50% на товары и услуги, в частности, на бытовую технику и электронику в «Технопарке», на мебель, декор и освещение в DignBoom, на товары для животных в PetShop и другие. Все товары можно полностью оплатить бонусами, а при необходимости доплатить средствами с Мультикарты ВТБ.

Также участники «Мультибонуса» получают от партнеров программы спецпредложения, скидки и подарки, которые активируются с помощью промокодов. Можно на выгодных условиях «прокачать» свои знания, обустроить дом, поправить здоровье и посмотреть любимые сериалы.

В семь «Черных пятниц» на неделе клиенты ВТБ смогут не только выгодно потратить бонусы, но и дополнительно их накопить. В программе лояльности появятся дополнительные предложения от партнеров с повышенным кешбэком до 15%. В частности, особый кешбэк получат покупатели магазинов OBI, «Л’Этуаль», Ralf Ringer, Ostin, Wolford, La Roshe-Posay и других.

«Традиционно в «Черную пятницу» россияне увеличивают свои расходы на покупки, чтобы получить нужные вещи по лучшей цене. Мы предлагаем участникам «Мультибонуса» не только серьезные скидки на товары из каталога, но и повышенный кешбэк за покупки у партнеров программы. Клиенты банка в «Черную пятницу» могут сэкономить, совершая покупки за бонусную валюту на выгодных условиях, и накопить дополнительные бонусы на последующие покупки», - комментирует Роман Синенко, руководитель программы лояльности «Мультибонус» ВТБ.

Этой осенью в преддверии новогодних праздников клиенты ВТБ получают и другие специальные условия по финансовым продуктам.