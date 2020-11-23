Число умерших от коронавируса в Алтайском крае на 23 ноября 2020 года: 1030

Ковид на Алтае. Фото: Олег УКЛАДОВ

Число умерших от коронавируса в Алтайском крае на 23 ноября 2020 года составил 1030 человек. За минувшие сутки, согласно последним новостям о ситуации с коронавирусом в Алтайском крае на 23 ноября 2020 года, погибли восемь человек.

Вместе с тем, прирост заболевших составил 230 новых случаев, общее число перенесших ковид составило более 24,5 тыс. человек, большинство из них уже здоровы. Сейчас лечение проходят около 2,3 тыс. человек. Кроме этого, 1 961 пациент с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях, 3 человека находятся там по другим обстоятельствам. Количество тяжелобольных – 611, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 157. Коечный фонд загружен чуть более, чем на 70 процентов.

Минздравом края развернуто 5913 коек, к кислороду имеют подключение 3091, с ИВЛ – 503, резервных коек - 1589.