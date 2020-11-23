Тайна раскрыта: загадочные посылки для жительниц Барнаула – промо телеканала ТВ-3

Сериал «Фантом» на телеканале ТВ-3 Фото: предоставлено пресс-службой

Жительницы Барнаула несколько дней получали необычные посылки, внутри которых – ручка с фонариком, гильза и кольцо. Девушки пытались найти связь между предметами, и когда одна из них включила фонарик на ручке, то заметила, что на крышке коробки есть таинственное послание.

Девушки публиковали фото и видео посылок в соцсетях. Эта тема стала резонансной в городе, десятки пабликов и блогеров делились версиями о том, что это может быть. Выяснилось, что оригинальная акция – это промо к новому сериалу «Фантом» (16+) на ТВ-3. Его премьера состоится уже сегодня.

Жительницы Барнаула несколько дней получали необычные посылки Фото: предоставлено пресс-службой

О чем новый сериал

По сюжету столичный оперативник Стас Хабаров привык решать дела по-своему. Он в одиночку отправляется арестовывать крупного наркоторговца, но получает пулю в спину, не успев разглядеть лица нападавшего. Придя в себя, Стас понимает, что умер и стал призраком. У него есть выбор – войти в открытую дверь, из которой струится мягкий яркий свет, или остаться здесь. Однако, увидев сцену из ближайшего будущего, в которой его жену Веру в ее день рождения убивает тот же самый неизвестный, он решает остаться и защитить любимую женщину, которой причинил немало боли при жизни. Вот только ни Вера, ни друзья не видят Стаса, и он понятия не имеет, как подать им знак, что он здесь, рядом – пока не встречает студентку Катю, которая может и видеть, и слышать полицейского. С ее помощью Стас должен докопаться до истины, узнать, кто его подставил, и остановить убийцу, пока тот не добрался до Веры.

Сериал «Фантом» начнут показывать на телеканале ТВ-3 уже с 23 ноября в 19:30.