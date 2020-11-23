Заложили аллею. Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

В Барнауле пожарные открыли аллею «Памяти и Славы». На торжественной церемонии также наградили отличившихся сотрудников, а подразделениям передали новую спецтехнику - 14 автомобилей, 8 из них – легковые.

Еще шесть единиц техники предназначены для ликвидации пожаров (автоцистерны, пожарная насосная станция). На мероприятии присутствовал губернатор, он поздравил спасателей.

- Спасатели, пожарные - люди особого склада, наделенные особыми качествами. В их числе - самоотверженность, готовность во время нештатных, непрогнозируемых ситуаций принять самое сложное решение и иногда пожертвовать собой, - сказал Виктор Томенко.

Как пишет региональное МЧС, идея создания аллеи зародилась еще 10 лет назад, когда началось строительство здания управления МЧС. Уже тогда предполагалось, что мемориальный комплекс станет частью общего архитектурного ансамбля. Символично, что закладка аллеи осуществлена в год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и год 30-летия МЧС России.