В октябре на Алтае из-за ковида замедлился рост цен на развлечения и отдых

Годовая инфляция в октябре в Алтайском крае составила 3,9% Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Годовая инфляция в октябре в Алтайском крае составила 3,9%, что несколько ниже, чем в целом по стране (4%). Инфляцию в крае сдерживает снизившийся спрос на услуги. В этой сфере прирост цен в регионе замедлился до 1,9% – это минимальное значение за последние несколько лет. Еще в сентябре прирост цен на услуги был в пределах 2,6%.

«В октябре в регионе усилили ограничения из-за коронавируса. Это снизило спрос на услуги индустрии развлечений и отдыха. Замедлился рост цен на посещение бассейнов, проживание в домах отдыха и пансионатах, а также билеты в кинотеатры стоили дешевле, чем в октябре прошлого года», – рассказала управляющий Отделением Барнаул Банка России Татьяна Винокурова.

Чтобы восстановить привычный пассажиропоток, авиакомпании стимулируют спрос, предлагая билеты по все более выгодным ценам, поэтому снижение стоимости услуг воздушного транспорта в октябре стало заметнее.