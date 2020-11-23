Определим вкус России вместе: на конкурсе региональных брендов началось народное голосование

19 ноября на сайте первого национального конкурса «Вкусы России», организованного Министерством сельского хозяйства, началось народное голосование. Теперь у каждого жителя страны есть шанс поддержать понравившиеся продукты. За первый день в голосовании уже приняли участие порядка 150 тыс. человек. Алтайский край представляют: медовый пряник, пантогематоген, гречка, мед, растительные масла холодного отжима, льняные семечки и Зимаревский мягкий сыр. Приглашаем всех жителей Алтая поддержать свое, родное на сайте https://russiantastes.ru, проголосовав за наши продукты. Сыр пока набрал больше остальных наших - 974 голоса. А всего за все бренды на сайте проголосовало уже более 350 тыс. человек. Огромное разнообразие продуктов питания – поражает, есть из чего выбирать.

По условиям конкурса, своим голосом можно поддержать до трех любимых продуктов, но все они должны быть из разных регионов страны. Голосование продлится до 2 декабря.

«Для многих небольших брендов участие во всероссийском конкурсе – это уже огромный шаг вперед. Не каждый способен заявить о себе на всю страну. Для этого необходимо быть уверенным в качестве своей продукции. Поддержите наших фермеров, ведь именно их заботливыми руками создаются гастрономические символы России. Преданность этих людей своему делу вызывает глубокое уважение. И давайте вместе определим, какая наша страна на вкус», – сказала первый заместитель председателя правления Россельхозбанка Ирина Жачкина.

Всего в конкурсе принимают участие более 500 региональных брендов продуктов питания из 79 субъектов страны. Россельхозбанк, который выступает генеральным партнером конкурса, представил свою номинацию «Загляните на огонёк», критерием отбора в которой является способность продукта привлекать туристов в регион.

Все участники конкурса станут частью комплекса мероприятий по продвижению и поддержке региональных брендов продуктов питания. Одним из ключевых мероприятий по продвижению станет размещение производителей на цифровой платформе «Своё. Родное» Россельхозбанка. Кроме того, банк разместит изображения продукции участвующих в конкурсе брендов на своих банковских картах.

Победителей в каждой из восьми номинаций конкурса 9-20 декабря выберет экспертная комиссия, в состав которой вошел председатель правления АО «Россельхозбанк» Борис Листов.