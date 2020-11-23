С новым годом Фото: материалы пресс-служб

Барнаул украсят к Новому году новой иллюминацией. На площади Сахарова развесят новые перетяжки длиной 35 метров, на входе со стороны Молодежной поставят светодиодный герб города, а на опорах разместят 14 новых светодиодных украшений «Бокал».

- На площади Сахарова смонтируют главную елку, установят четыре маленькие горки и одну среднюю, четыре входные секции оформят в виде ледяных башен с подсветкой, сделают два детских ледовых аттракциона, 14 ледовых барельефов и скульптуру символа года - Быка. Площадь украсят снежные скульптуры Деда Мороза и Снегурочки, - сообщает пресс-центр мэрии.

Проспект Ленина украсят 130 светодиодных виньеток, которые разместят на опорах освещения на проспекте Ленина взамен старых, вышедших из строя, и светодиодный фонтан. Его установят на пересечении проспекта Ленина и улицы Молодежной.

Напомним, из-за пандемии в Барнауле отменили мероприятия с массовым скоплением людей на открытых площадках в районах города и на площади Сахарова, а также фейерверки. Кроме того, в 2020 году не будут проводить новогодние представления для детей во дворцах и домах культуры города.