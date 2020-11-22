Руководство клиники «Добрый доктор» арестовали на два месяца

Задержание дирекции/СУ СК по Алтайскому краю.

В Барнауле на два месяца поместили под арест руководителей клиники "Добрый доктор". Также у них арестованы дорогие автомобили, сообщают Вести - Алтай.

Напомним, директору медцентра Александру Трофимову, главврачу Сергею Богданову и его заму Дмитрию Тимошенскому предъявили обвинение в мошенничестве. Следствие полагает, что они похитили 170 млн рублей. В клинике и по месту жительства прошли обыски.

По версии следствия, руководители придумали преступную схему, согласно которой могли получать средства территориального ФОМС за услуги стационара, обучение и повышение квалификации персонала, в качестве возмещения затрат на аренду и так далее. На деле же они предоставляли подложные сведения. Проще говоря, следствие считает, что клиника получила деньги за услуги, которые по факту не оказывала.

Расследование продолжается.

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