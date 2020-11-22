Барнаульцы не смогут ходить вдоль "Локомотива"

Стадион "Локомотив" в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле готовятся к масштабной реставрации объекта культурного наследия - стадиона «Локомотив» на пр. Строителей. В связи с этим для безопасности пешеходов перекроют тротуар и организуют временные пешеходные переходы.

Как сообщает ИА «Банкфакс», разработана схема организации дорожного движения с учетом альтернативных путей прохода. По проспекту Строителей по бордюру установят забор, и пешеходам нужно будет переходить улицу по другой стороне. На участке уже начали устанавливать предупреждающие знаки, чтобы граждане видели, что проход от ул. Профинтерна закрыт. На этом участке будет ограждение и козырек.

Схема будет действовать около 1,5 лет - подрядчик планирует уложиться в этот срок при проведении первого этапа реконструкции.

Еще одно ограждение спустя 2-3 месяца появится на улице Привокзальной. Там установят забор с козырьком, однако у пешеходов сохранится возможность прохода шириной около 2 м. В этом случае строительные работы займут около трех лет.

Как рассказала изданию начальник отдела капстроительства компании-подрядчика «Селф» Елена Русина, предполагается выполнить демонтаж аварийных конструкций восточной трибуны, не представляющих исторической ценности поздних пристроев, конструкций западной трибуны, футбольного поля и беговых дорожек. Кроме того, предстоит восстановить объект культурного наследия (главный юго-восточный фасад восточных трибун).

Пока компания получили разрешение только на первый этап. Однако в перспективе - полное преображение памятника архитектуры.

Часть стадиона «Локомотив» имеет статус архитектурного памятника, ее было решено восстановить и вписать в структуру ЖК.