Алтайские школы готовятся перейти на дистант

Алтайские школы могут перейти на дистант в январе-феврале 2021 года Фото: Олег УКЛАДОВ

Министр образования региона Максим Костенко посетил алтайский педлицей. Там работает центр дистанционного обучения детей-инвалидов. Глава ведомства оценил опыт педагогов, которые могли бы применить школьные учителя, передают Вести Алтай.

Пока дети в школах региона учатся очно. Но в преддверии гриппа в январе-феврале 2021 года без дистанта вряд ли удастся обойтись. Учебные учреждения к этому подготовились - 6 тысяч гаджетов поступило в школы, 11 тысяч приобрели родители.

По словам министра, задача - в ближайшие два-три года в каждой школе полностью заменить компьютерную технику и создать систему локального образования, чтобы в таких ситуациях, как эпидемия, быстро переориентироваться и перейти на план Б. Имеется ввиду так называемый красный уровень эпидобстановки - ситуация, когда более 30% педагогов становятся нетрудоспособны, находятся на больничном либо на самоизоляции. В этом случае школам дают право на дистант. Сегодня это уже используется в пяти школах края. Там в ходу смешанная форма обучения.

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