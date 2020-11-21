Число умерших с коронавирусом в Алтайском крае на 21 ноября 2020 года составило 1016

В палате. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае по состоянию на 21 ноября скончались 1016 человек с коронавирусом, в том числе 502 случая от COVID-19, 510 случаев – иные причины смерти, четыре случая находятся на экспертизе.

По данным оперштаба края, за минувшие сутки умерли восемь человек с коронаврусом: четыре от COVID-19, четыре – по иным причинам.

Отметим, что количество зараженных коронавирусом также растет, в крае их уже 24084, в том числе 1710 детей до 17 лет включительно.

Из общего числа заболевших 348 случаев – завозные, в том числе 151 – из-за рубежа; 13777 случаев – по контакту с ранее заболевшими. Из 24084 заболевших: 6992 – у больных внебольничной пневмонией, 10818 – у заболевших ОРВИ, в 6274 случаях – бессимптомное течение.

Выздоровевших также становится больше – их уже 20748 человека, из них за прошедшие сутки из больниц выписали 181 пациента.

Всего в Алтайском крае на COVID-19 обследовали более 786 тыс. человек. Среднесуточный охват тестированием жителей края составил 266,58 исследования на каждые 100 тысяч жителей или 6339 человек в день. Количество тестирований с учетом повторных исследований – 6645 за минувшие сутки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 21 ноября 2020 года составило 24084

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 21 ноября 2020 года (подробнее)