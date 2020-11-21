На Алтае мужчина ударил мать поленом за отказ прописать внучку

Мужчину задержали Фото: Олег УКЛАДОВ

В селе Чепош Республики Алтай пьяный 38-летний мужчина ударил мать поленом и угрожал убить. Женщина обратились за помощью к медикам и в полицию, сообщает региональное управление МВД.

Предварительно установлено, что конфликт между родственниками произошел из-за того, что мужчина хотел прописать свою дочь в доме матери. Получив отказ, пьяный сельчанин схватил лежащее у печи полено и несколько раз ударил родственницу по ногам, высказывая при этом угрозу убийством.

Когда женщина стала кричать, сын успокоился и ушел. Сельчанка сама смогла дойти до дома второго сына, который живет по соседству, откуда позвонила в полицию.

Правоохранители задержали подозреваемого на одной из улиц села и доставил его в опорный пункт полиции. Во время разбирательства мужчина признался в содеянном.

– В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления предусмотренного ч. 1 ст. 119 (угроза убийством). По факту причинения телесных повреждений проводится проверка, по результатам которой также будет принято процессуальное решение, – отметили в ведомстве.

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