Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 21 ноября 2020 года составило 24084

Число выздоровевших также растет. Фото: Олег УКЛАДОВ

Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 21 ноября 2020 года выросло на 231 человека и составило 24084 случая инфицирования, в том числе 1710 детей до 17 лет включительно, сообщает оперативный штаб Алтайского края.

Сейчас на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденным коронавирусом – 2306 человек. 1924 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях, 4 человека находятся там по другим обстоятельствам. Количество тяжелобольных – 559, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 153.

Кроме того, 1289 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении. 943 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.

Новые случаи инфицирования COVID-19 за минувшие сутки зафиксировали в следующих городах и районах Алтайского края: Барнаул – 77, Бийск – 21, Рубцовск – 18, Заринск, Новоалтайск , Славгород - по 7 заболевших, Благовещенский, Волчихинский, Павловский районы – по 5 заболевших, Алейск, Яровое, Ключевской, Михайловский районы – по 4 заболевших, Завьяловский, Локтевский, Первомайский, Солонешенский,Тальменский районы – по 3 заболевших, Бурлинский, Егорьевский, Каменский, Косихинский, Кулундинский, Мамонтовский, Немецкий национальный, Ребрихинский, Рубцовский, Угловский, Усть-Пристанский, Шипуновский районы – по 2 заболевших, ЗАТО Сибирский, Алейский, Алтайский, Баевский, Залесовский, Змеиногорский, Калманский, Краснощековский, Крутихинский, Курьинский, Кытмановский, Новичихинский, Панкрушихинский, Петропавловский, Поспелихинский, Родинский, Романовский, Смоленский, Троицкий, Тюменцевский, Табунский, Тогульский, Целинный, Шелаболихинский районы – по 1 заболевшему.

Число выздоровевших в Алтайском крае также растет. За минувшие сутки их количество увеличилось еще на 288 человек. Всего их – 20748.

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