Центр управления регионом в Алтайском крае обработал 150 обращений в первый день работы

Алтайский ЦУР. Фото: пресс-службы правительства Алтайского края

20 ноября в Алтайском крае начал работать Центр управления регионом (ЦУР). Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

ЦУР аккумулирует обращения, жалобы, просьбы граждан и способствует оперативному реагированию на них. Куда бы жители края ни обратились со своей проблемой, сообщения в открытых источниках, например, в соцсетях, увидят сотрудники Центр управления регионом и будут решать проблему.

В первый день работы в ЦУР поступило больше 150 обращений от жителей региона. Людей, в частности, интересовал формат действия масочного режима в настоящее время, спрашивали, когда поступит вакцина от коронавируса, когда расселят их аварийный дом. Большинству обратившихся было достаточно разъяснения.

Треть всех жалоб поставили на контроль, определили ответственных и сроки решения проблем. Вопросы, требующие оперативного вмешательства, решили в течение нескольких часов. Так жительница Барнаула разместила в соцсетях фото с ямой, образовавшейся из-за обрушения колодца и проблему устранили.

Один из инструментов ЦУР - тепловая карта региона. В режиме реального времени на нее выводят все проблемные сообщения от жителей городов и районов, поступившие через «Инцидент-Менеджмент» или платформу обратной связи. Информацию направят в правительство региона.

–В том числе и поступившие данные станут основой для принятия или корректировки уже принятых управленческих или финансовых решений, – отметили в пресс-службе правительства края.

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