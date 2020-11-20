На Алтае муж с женой сдали украденный телевизор в ломбард и устроили себе романтический ужин

Романтический ужин закончился подпиской о невыезде. Фото: pixabay.com

В Павловском районе местная жительница обратилась в полицией с заявлением, что неизвестные проникли к ней в квартиру, разбили окно и украли недавно купленный плазменный телевизор, пока она уезжала в другой город с ребенком.

Оказалось, что телевизор похитили ее соседи – семейная пара. Заприметив, что женщина долго отсутствует, решили выставить окно и снять настенный плазменный телевизор, который стоил 20 тысяч рублей. Они стали телевизор в ломбард, а на вырученные деньги устроили романтический ужин.

Сейчас телевизор изъят и возвращен законной хозяйке. Подозреваемые свою вину признали полностью. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

– Задержанным избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Теперь «влюбленным» грозит до шести лет лишения свободы, – сообщили в пресс-службе регионального МВД.